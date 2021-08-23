Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета получил пять матчей на исправление ситуации в «Арсенале»

22:45
Микель Артета. Фото AFP
Микель Артета. Фото AFP
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета провел встречу с руководством клуба. Испанского специалиста поставили перед фактом — у него есть пять матчей на то, чтобы улучшить результаты команды, сообщает The Telehraph.

В центральном матче 2-го тура английской премьер-лиги «Арсенал» уступил «Челси» со счетом 0:2. Таким образом, Микель Артета потерпел 20-е поражение в качестве главного тренера «канониров». Для достижения этой отметки ему понадобилось 60 матчей.

При этом 20-е поражение Арсена Венгера, тренировавшего «Арсенал» с 1996 по 2018 год, было зафиксировано лишь после 116 игр на посту рулевого «канониров».

«Арсенал» в двух матчах сезона не забил ни одного мяча, потерпел два поражения и находится на дне турнирной таблицы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Последние секунды жизни дяди убитой в Тюмени девочки попали на видео
Британских военных насиловали стволами минометов и дилдо на посвящении
Выплаты военным и пенсионерам обеспечат за счет допдоходов бюджета
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд