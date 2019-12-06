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Артета пока не собирается покидать «Манчестер Сити»

14:18
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Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета пока не собирается уходить из команды. Его имя упоминалось в числе кандидатов на пост главного тренера «Арсенала» и «Эвертона», информирует The Athletic.

37-летний Микель Артета вошел в тренерский штаб «Манчестер Сити» после окончания футбольной карьеры в 2016 году. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола ранее заявлял, что видит именно в Артете следующего тренера «Сити».

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