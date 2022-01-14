Артета похвалил футболистов «Арсенала» за ничью в меньшинстве в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета похвалил игроков своей команды за ничью в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» (0:0).

«Наши игроки не сдавались, несмотря на то что против такого соперника, как «Ливерпуль» всегда ужасно трудно. Перед матчем я сказал футболистам, что нужно сохранять определенный настрой в тяжелые моменты. Думаю, ребята отлично справились. Мы сыграли так, как должны были. Ожидаю, что в ответном матче болельщики будут поддерживать нас еще сильнее, чем в этой встрече», — приводит BBC слова Артеты.

«Арсенал» провел большую часть матча в меньшинстве: на 24-й минуте красную карточку получил полузащитник «канониров» Гранит Джака.

Второй матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится 20 января, начало встречи — в 22.45 (мск).