Артета подтвердил информацию о травме защитника Уайта
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил информацию о травме защитника Бена Уайта. 28-летнего англичанина заменили в первом тайме домашнего матча 16-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).
«Он не отыграл много минут из-за предыдущей проблемы с коленом. И в тот момент, когда он начал набирать игровую форму, ему пришлось много играть, потому что у нас не было другого решения. Нам даже пришлось сегодня рисковать Вилли (Вильямом Салиба — прим.), потому что, вероятно, для него было не лучшей идеей играть 90 минут», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.
В сезоне-2025/26 Уайт в 11 матчах во всех турнирах сделал 1 результативную передачу. В сезоне-2024/25 из-за травм он пропустил 27 матчей «Арсенала».
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15
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0
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19
|Ипсвич
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|21.08
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|Халл Сити – МЮ
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|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
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|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
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