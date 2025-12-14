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14 декабря 2025, 04:50

Артета подтвердил информацию о травме защитника Уайта

Павел Лопатко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил информацию о травме защитника Бена Уайта. 28-летнего англичанина заменили в первом тайме домашнего матча 16-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:1).

«Он не отыграл много минут из-за предыдущей проблемы с коленом. И в тот момент, когда он начал набирать игровую форму, ему пришлось много играть, потому что у нас не было другого решения. Нам даже пришлось сегодня рисковать Вилли (Вильямом Салиба — прим.), потому что, вероятно, для него было не лучшей идеей играть 90 минут», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

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В сезоне-2025/26 Уайт в 11 матчах во всех турнирах сделал 1 результативную передачу. В сезоне-2024/25 из-за травм он пропустил 27 матчей «Арсенала».

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Микель Артета
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