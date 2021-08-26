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Артета подтвердил, что Виллиан должен покинуть «Арсенал»

22:18
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что нападающий Виллиан намерен покинуть клуб.

«Мы провели переговоры с футболистом и его агентом. Сейчас они выбирают варианты», — цитирует Артету Sky Sports.

В прошедшем сезоне 32-летний бразилец провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Срок действующего контракта игрока с «канонирами» истекает в 2023 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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