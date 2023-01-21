Артета поделился ожиданиями от матча «Арсенала» с «МЮ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу предстоящего матча против «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

«Когда ты контролируешь игру, исход матча может ускользнуть, потому что в их составе очень много индивидуального таланта, способного создать проблемы разными способами.

Есть вещи, которые мы не можем контролировать. Каземиро не играл и в нашем первом матче с «МЮ». И тогда мы не сделали достаточно для того, чтобы победить», — цитирует Артету Football.London.

Матч «Арсенал» — «МЮ» состоится завтра, 22 янврая. Начало — в 19.30 мск.