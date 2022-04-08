Артета о результативности Обамеянга в «Барселоне»: «Вы всегда задаете этот вопрос после поражения «Арсенала»

Артета ответил на вопрос об игре Обамеянга за «Барселону»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос журналистов о выступлении экс-форварда лондонцев Пьера-Эмерика Обмаеянга за «Барселону».

«Я не слышал этого вопроса последние шесть недель, поэтому я уже забыл об этом. Вы всегда задаете такие вопросы после поражения. Я не люблю комментировать подобные вещи», — приводит слова Артеты BBC Sport.

32-летний габонец перешел в «Барселону» 31 января в качестве свободного агента. В 13 матчах за каталонский клуб форвард забил 9 голов и сделал результативную передачу. В 14 играх АПЛ текущего сезона Обамеянг забил за «Арсенал» 4 гола и сделал один ассист.