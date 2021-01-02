Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета ответил на вопрос о возможном возвращении Езила в заявку «Арсенала»

10:37
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, что полузащитник «канониров» Месут Езил может вернуться в заявку команды.

«Посмотрим, что произойдет в зимнее трансферное окно, будем оценивать ситуацию ближе к его закрытию. Конечно, когда футболист не играет, ему трудно быть счастливым. Тяжело радоваться, когда не играешь, но те, кто получает мало игрового времени, стараются поддерживать остальных», — приводит Sky Sports слова Артеты.

Езил не был включен в заявку «Арсенала» на сезон-2020/21. Контракт 32-летнего немца истекает 30 июня 2021 года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир