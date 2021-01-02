Артета ответил на вопрос о возможном возвращении Езила в заявку «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, что полузащитник «канониров» Месут Езил может вернуться в заявку команды.

«Посмотрим, что произойдет в зимнее трансферное окно, будем оценивать ситуацию ближе к его закрытию. Конечно, когда футболист не играет, ему трудно быть счастливым. Тяжело радоваться, когда не играешь, но те, кто получает мало игрового времени, стараются поддерживать остальных», — приводит Sky Sports слова Артеты.

Езил не был включен в заявку «Арсенала» на сезон-2020/21. Контракт 32-летнего немца истекает 30 июня 2021 года.