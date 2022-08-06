Артета о новичках «Арсенала»: «У нас есть еще несколько вариантов, и если мы их получим, это будет здорово»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о возможных новичках клуба.

«Мы собираемся попробовать еще подписать игроков. Сейчас у нас есть несколько вариантов, и если мы их получим, это будет здорово. Но пока нам нужно работать с теми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В это летнее трансферное окно в «Арсенал» перешли защитник Александр Зинченко и форвард Габи Жезус (оба — «Ман Сити»), полузащитник «Порту» Фабиу Виейра, а также форвард «Сан-Паулу» Маркиньюс.