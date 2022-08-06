Артета о новичках «Арсенала»: «У нас есть еще несколько вариантов, и если мы их получим, это будет здорово»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о возможных новичках клуба.
«Мы собираемся попробовать еще подписать игроков. Сейчас у нас есть несколько вариантов, и если мы их получим, это будет здорово. Но пока нам нужно работать с теми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Артеты Sky Sports.
В это летнее трансферное окно в «Арсенал» перешли защитник Александр Зинченко и форвард Габи Жезус (оба — «Ман Сити»), полузащитник «Порту» Фабиу Виейра, а также форвард «Сан-Паулу» Маркиньюс.
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2
|Лидс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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35 тур
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37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|0 : 2
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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Габриел Мартинелли
Арсенал
|1
|П
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Александр Зинченко
Арсенал
|1
|И
|К
|Ж
|
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Гранит Джака
Арсенал
|1
|0
|1
|
|
Натаниэл Клайн
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
|
|
Бен Уайт
Арсенал
|1
|0
|1
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