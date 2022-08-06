Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:48

Артета о новичках «Арсенала»: «У нас есть еще несколько вариантов, и если мы их получим, это будет здорово»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о возможных новичках клуба.

«Мы собираемся попробовать еще подписать игроков. Сейчас у нас есть несколько вариантов, и если мы их получим, это будет здорово. Но пока нам нужно работать с теми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В это летнее трансферное окно в «Арсенал» перешли защитник Александр Зинченко и форвард Габи Жезус (оба — «Ман Сити»), полузащитник «Порту» Фабиу Виейра, а также форвард «Сан-Паулу» Маркиньюс.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какие продукты необходимо употреблять при дефиците витамина В12
42 секунды молчания, пуговицы Лаврова и истерика в США. Что произошло после приговора Бриттни Грайнер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета о победе над «Кристал Пэлас»: «Главное — выиграть в стартовом матче и набраться уверенности»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
4
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
5
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
16
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
17
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 0 : 2
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Габриел Мартинелли

Габриел Мартинелли

Арсенал

 1
П
Александр Зинченко

Александр Зинченко

Арсенал

 1
И К Ж
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 1 0 1
Натаниэл Клайн

Натаниэл Клайн

Кристал Пэлас

 1 0 1
Бен Уайт

Бен Уайт

Арсенал

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости