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Артета отреагировал на слухи о переходе Эдегора в «Арсенал»

17:58
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о возможном переходе в команду полузащитника «Реала» Мартина Эдегора на правах аренды.

«Сейчас мы ищем усиления на рынке, смотрим, что еще можем сделать. Мы расстались с несколькими игроками, пара позиций ослабла. Посмотрим, что у нас получится. С прошлой ночи у меня не было новой информации по трансферам. Сегодня у меня будет несколько звонков, после этого я узнаю, в каком положении мы находимся по нашим потенциальным сделкам», — цитирует Sky Sports Артету.

Ранее сообщалось, что 22-летний Эдегор близок к аренде в «Арсенал». Лондонский клуб не будет иметь право выкупа норвежца в случае заключения сделки.

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