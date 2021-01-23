Артета отреагировал на слухи о переходе Эдегора в «Арсенал»
17:58
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о возможном переходе в команду полузащитника «Реала» Мартина Эдегора на правах аренды.
«Сейчас мы ищем усиления на рынке, смотрим, что еще можем сделать. Мы расстались с несколькими игроками, пара позиций ослабла. Посмотрим, что у нас получится. С прошлой ночи у меня не было новой информации по трансферам. Сегодня у меня будет несколько звонков, после этого я узнаю, в каком положении мы находимся по нашим потенциальным сделкам», — цитирует Sky Sports Артету.
Ранее сообщалось, что 22-летний Эдегор близок к аренде в «Арсенал». Лондонский клуб не будет иметь право выкупа норвежца в случае заключения сделки.
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