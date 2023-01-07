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Артета отреагировал на слова Саттона, назвавшего его «клоуном» после ничьей с «Ньюкаслом»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слова бывшего нападающего сборной Англии Криса Саттона, назвавшего его «клоуном» после матча 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:0).

«Я не участвую в этих дебатах. Конечно, у них может быть свое мнение. Я стараюсь делать все возможное для этого футбольного клуба, защищать его, продвигать и заряжать их страстью, с которой должна быть сыграна игра.

Каждая игра особенная, и каждый тренер ведет себя по-разному в зависимости от обстоятельств. И вы не можете вырвать контекст из ситуации. Это несправедливо. Я буду стараться стать лучше. Если мне нужно что-то сделать, я это сделаю, и если мне придется что-то изменить, поверьте, я сам посмотрю на себя в зеркало и очень быстро все изменю», — приводит Football 365 слова Артеты.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 44 очка.

 

Источник: https://www.football365.com/news/arsenal-boss-mikel-arteta-responds-called-clown-pundit-newcastle-draw
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 17 7 4 6 20-19 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
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10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
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Гарри Кейн

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Брентфорд

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П
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Манчестер Сити

 9
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Манчестер Юнайтед

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Арсенал

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Манчестер Сити

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