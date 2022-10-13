Артета отреагировал на критику Обамеянга

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о критике со стороны форварда «Челси» Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Люди вольны обсуждать то, что считают нужным», — приводит слова испанского специалиста Mirror.

Ранее Обамеянг заявил, что Артета «не умеет обращаться с великими игроками», однако после этого он извинился за свои слова.

Футболист перешел в «Челси» из «Барселоны» минувшим летом за 12 миллионов евро, подписав с лондонским клубом двухлетнее соглашение.