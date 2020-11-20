Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета опроверг слухи о драке Давида Луиза и Себальоса

13:38
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о том, что футболисты «канониров» Давид Луиз и Дани Себальос подрались во время тренировки в четверг.

— Между Давидом и Дани ничего не произошло, — приводит Sky Sports слова Артеты. — На тренировках много борьбы и часто возникают проблемы. Правда, эти проблемы быстро решаются внутри команды. Больше мне сказать нечего. У футболистов нет никакого конфликта.

В четверг появилась информация о том, что Давид Луис ударил Себальоса в нос. Позднее Себальос опроверг слухи, написав у себя в Twitter слово «фэйк».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир