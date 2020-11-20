Артета опроверг слухи о драке Давида Луиза и Себальоса

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о том, что футболисты «канониров» Давид Луиз и Дани Себальос подрались во время тренировки в четверг.

— Между Давидом и Дани ничего не произошло, — приводит Sky Sports слова Артеты. — На тренировках много борьбы и часто возникают проблемы. Правда, эти проблемы быстро решаются внутри команды. Больше мне сказать нечего. У футболистов нет никакого конфликта.

В четверг появилась информация о том, что Давид Луис ударил Себальоса в нос. Позднее Себальос опроверг слухи, написав у себя в Twitter слово «фэйк».