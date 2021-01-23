Артета объяснил, почему Обамеянг не сыграет в матче Кубка Англии против «Саутгемптона»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит встречу 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона».

«Обамеянг не сыграет по личным причинам. Несколько часов назад у него возникли проблемы личного характера, он покинул расположение команды», — цитирует пресс-служба «канониров» Артету.

Mikel on Auba's absence: «He had a personal matter in the last few hours and we had to send him back.»



? #EmiratesFACup pic.twitter.com/RMyX7xaxpV — Arsenal (@Arsenal) January 23, 2021

Матч «Саутгемптон» — «Арсенал» состоится сегодня, 23 января. Начало — в 15.15 (мск).