Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета объяснил, почему Обамеянг не сыграет в матче Кубка Англии против «Саутгемптона»

14:49
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит встречу 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона».

«Обамеянг не сыграет по личным причинам. Несколько часов назад у него возникли проблемы личного характера, он покинул расположение команды», — цитирует пресс-служба «канониров» Артету.

Матч «Саутгемптон» — «Арсенал» состоится сегодня, 23 января. Начало — в 15.15 (мск).

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир