Артета объяснил, почему Обамеянг не сыграет в матче Кубка Англии против «Саутгемптона»
14:49
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг пропустит встречу 1/16 финала Кубка Англии против «Саутгемптона».
«Обамеянг не сыграет по личным причинам. Несколько часов назад у него возникли проблемы личного характера, он покинул расположение команды», — цитирует пресс-служба «канониров» Артету.
Mikel on Auba's absence: «He had a personal matter in the last few hours and we had to send him back.»— Arsenal (@Arsenal) January 23, 2021
? #EmiratesFACup pic.twitter.com/RMyX7xaxpV
Матч «Саутгемптон» — «Арсенал» состоится сегодня, 23 января. Начало — в 15.15 (мск).
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