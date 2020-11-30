Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:2).

«Они дважды пробили по воротам и оба раза забили. Во втором тайме мы проявили стойкость, сплоченность и веру, пытаясь отыграться. Мы создавали хорошие шансы, но все игроки проходят такие периоды в карьере, когда они борются, чтобы забить. Я отвечаю за команду и за то, чтобы забивать больше голов. Нам нет оправданий — мы должны быть лучше», — приводит слова Артеты BBC Sport.