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Артета — о поражении от «Вулверхэмптона»: «Я отвечаю за команду. Нам нет оправданий — мы должны быть лучше»

01:32
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:2).

«Они дважды пробили по воротам и оба раза забили. Во втором тайме мы проявили стойкость, сплоченность и веру, пытаясь отыграться. Мы создавали хорошие шансы, но все игроки проходят такие периоды в карьере, когда они борются, чтобы забить. Я отвечаю за команду и за то, чтобы забивать больше голов. Нам нет оправданий — мы должны быть лучше», — приводит слова Артеты BBC Sport.

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