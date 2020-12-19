Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 14-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (1:2). Лондонцы не побеждают в АПЛ на протяжении семи матчей.

«Мы проиграли матч из-за двух ключевых ошибок. Мы доминировали в игре, создали достаточно моментов, по крайней мере, чтобы не проиграть. Мы попали в штангу. Нам не повезло, — цитирует тренера BBC. — Команда борется. Мы проиграли «Бернли», хотя соперник не бил в створ, а теперь мы проигрываем из-за нескольких моментов. Сами усложнили все, пропустив первыми.

Думаю, мы нанесли ударов 15, но только два пришлись в створ. Нам нужно прибавить в плане скорости. Нужно создавать больше, чтобы выигрывать матчи. Ребята все еще бьются».