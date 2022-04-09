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Сегодня, 21:02

Артета — о поражении от «Брайтона»: «Сами себе усложнили жизнь»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:2).

«Мы сами себе усложнили жизнь. Мы действовали небрежно и неточно, не стремились атаковать.

Сейчас у нас была сложная неделя, у нас серьезные потери. Но если хочешь получить то, что тебе нужно, не стоит надеяться, что все будет идеально и легко.

Впереди еще много матчей, но нам нужно серьезно отнестись к тому, как мы сегодня играли, особенно в первом тайме», — цитирует Артету BBC.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
12
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
13
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
14
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
15
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
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8.04 22:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 1 : 0
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Эвертон – МЮ
 1 : 0
9.04 17:00
Арсенал – Брайтон
 1 : 2
9.04 17:00
Саутгемптон – Челси
 0 : 6
9.04 17:00
Уотфорд – Лидс
 0 : 3
9.04 19:30
Астон Вилла – Тоттенхэм
 0 : 4
10.04 16:00
Брентфорд – Вест Хэм
 - : -
10.04 16:00
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
10.04 16:00
Норвич – Бернли
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10.04 18:30
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Диогу Жота

Диогу Жота

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Манчестер Юнайтед

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Тоттенхэм Хотспур

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Эндрю Робертсон

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Ливерпуль

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Эзри Конса

Астон Вилла

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