Артета — о поражении от «Брайтона»: «Сами себе усложнили жизнь»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:2).

«Мы сами себе усложнили жизнь. Мы действовали небрежно и неточно, не стремились атаковать.

Сейчас у нас была сложная неделя, у нас серьезные потери. Но если хочешь получить то, что тебе нужно, не стоит надеяться, что все будет идеально и легко.

Впереди еще много матчей, но нам нужно серьезно отнестись к тому, как мы сегодня играли, особенно в первом тайме», — цитирует Артету BBC.