Артета — о поражении от «Брайтона»: «Сами себе усложнили жизнь»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (1:2).
«Мы сами себе усложнили жизнь. Мы действовали небрежно и неточно, не стремились атаковать.
Сейчас у нас была сложная неделя, у нас серьезные потери. Но если хочешь получить то, что тебе нужно, не стоит надеяться, что все будет идеально и легко.
Впереди еще много матчей, но нам нужно серьезно отнестись к тому, как мы сегодня играли, особенно в первом тайме», — цитирует Артету BBC.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|
2
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|31
|18
|3
|10
|56-37
|57
|
5
|Арсенал
|30
|17
|3
|10
|45-36
|54
|
6
|МЮ
|31
|14
|9
|8
|49-42
|51
|
7
|Вест Хэм
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Брайтон
|31
|8
|13
|10
|28-37
|37
|
10
|Кр. Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|
11
|Лестер
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|
12
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
13
|Саутгемптон
|31
|8
|12
|11
|37-52
|36
|
14
|Ньюкасл
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|
15
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|
19
|Уотфорд
|31
|6
|4
|21
|29-60
|22
|
20
|Норвич
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.04
|22:00
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|1 : 0
|9.04
|14:30
|
Эвертон – МЮ
|1 : 0
|9.04
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|1 : 2
|9.04
|17:00
|
Саутгемптон – Челси
|0 : 6
|9.04
|17:00
|
Уотфорд – Лидс
|0 : 3
|9.04
|19:30
|
Астон Вилла – Тоттенхэм
|0 : 4
|10.04
|16:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|10.04
|16:00
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|10.04
|16:00
|
Норвич – Бернли
|- : -
|10.04
|18:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|14
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|19
|1
|7
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