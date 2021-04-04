Артета — о поражении «Ливерпулю»: «Нельзя больше играть на таком уровне»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:3).
«Они сыграли лучше по всем параметрам. Виноват в этом я, ответственность на мне. Они были гораздо сильнее. Они победили в три мяча, а могли и крупнее. Они выигрывали каждое единоборство, подбирали все отскоки и выносы. Честно говоря, я в шоке. Я не ожидал такого. Моя работа — улучшить ситуацию. Сегодня мы ударились о дно. Это недопустимо.
Конечно, нельзя больше играть на таком уровне. Когда ты представляешь этот клуб, ты должен принимать вызов и соответствовать ему», — приводит слова Артеты BBC Sport.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю