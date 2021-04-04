Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (0:3).

«Они сыграли лучше по всем параметрам. Виноват в этом я, ответственность на мне. Они были гораздо сильнее. Они победили в три мяча, а могли и крупнее. Они выигрывали каждое единоборство, подбирали все отскоки и выносы. Честно говоря, я в шоке. Я не ожидал такого. Моя работа — улучшить ситуацию. Сегодня мы ударились о дно. Это недопустимо.

Конечно, нельзя больше играть на таком уровне. Когда ты представляешь этот клуб, ты должен принимать вызов и соответствовать ему», — приводит слова Артеты BBC Sport.