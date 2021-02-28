Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (3:1).

«Учитывая уровень соперника, за сделанное сегодня игроки заслужили похвалы. Я по-настоящему ими горжусь.

Перед этим матчем я был обеспокоен плотным графиком. Но давайте не будем говорить об усталости.

«Лестер» становится одной из самых опасных команд лиги, если выходит вперед. Мы здорово отреагировали на пропущенный мяч, команда выглядела действительно зрелой. Мы сыграли прекрасно.

Мы находимся непозволительно низко в таблице. Нужно значительно улучшить положение. Единственный способ сделать это — побеждать», — приводит слова тренера BBC.