Артета — о победе над «Лестером»: «Находимся непозволительно низко в таблице»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (3:1).
«Учитывая уровень соперника, за сделанное сегодня игроки заслужили похвалы. Я по-настоящему ими горжусь.
Перед этим матчем я был обеспокоен плотным графиком. Но давайте не будем говорить об усталости.
«Лестер» становится одной из самых опасных команд лиги, если выходит вперед. Мы здорово отреагировали на пропущенный мяч, команда выглядела действительно зрелой. Мы сыграли прекрасно.
Мы находимся непозволительно низко в таблице. Нужно значительно улучшить положение. Единственный способ сделать это — побеждать», — приводит слова тренера BBC.
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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