Артета — о Кубке лиги: «Не заметил, чтоб клубы отказывались от турнира, потому что все хотят выигрывать трофеи»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход команды в плуфинал Кубка английской лиги.
«Мы прошли в полуфинал, чего и хотели. Сегодня мы решили провести большую ротацию, и в первом тайме потребовалось некоторое время, чтобы добиться слаженной игры. Мы забили два хороших гола, но после этого нам чего-то не хватило. Во втором тайме стали лучше контролировать игру и забили несколько красивых голов.
Я не вижу, чтобы тренеры и клубы отказывались от Кубка лиги, потому что все хотят побеждать и завоевывать трофеи. Если вы посмотрите на составы команд 10 лет назад и сейчас, то они сильно отличаются", — приводит слова Артета Football.London.
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» обыграл «Сандерленд» (5:1).
Соперник команды в полуфинале определится сегодня, 22 декабря. Вечером в четвертьфинале сыграют «Тоттенхэм» — «Вест Хэм», «Брентфорд» — «Челси» и «Ливерпуль» — «Лестер».
Дополнительная информация:
https://www.football.london/arsenal-fc/news/every-word-mikel-arteta-said-22539469
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