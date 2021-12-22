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Артета — о Кубке лиги: «Не заметил, чтоб клубы отказывались от турнира, потому что все хотят выигрывать трофеи»

08:46
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выход команды в плуфинал Кубка английской лиги.

«Мы прошли в полуфинал, чего и хотели. Сегодня мы решили провести большую ротацию, и в первом тайме потребовалось некоторое время, чтобы добиться слаженной игры. Мы забили два хороших гола, но после этого нам чего-то не хватило. Во втором тайме стали лучше контролировать игру и забили несколько красивых голов.

Я не вижу, чтобы тренеры и клубы отказывались от Кубка лиги, потому что все хотят побеждать и завоевывать трофеи. Если вы посмотрите на составы команд 10 лет назад и сейчас, то они сильно отличаются", — приводит слова Артета Football.London.

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Арсенал» обыграл «Сандерленд» (5:1).

Соперник команды в полуфинале определится сегодня, 22 декабря. Вечером в четвертьфинале сыграют «Тоттенхэм» — «Вест Хэм», «Брентфорд» — «Челси» и «Ливерпуль» — «Лестер».

Дополнительная информация:

https://www.football.london/arsenal-fc/news/every-word-mikel-arteta-said-22539469

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Анна Горшкова все материалы автора

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