Артета недоволен, что «Арсенал» не получил право на пенальти в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что его команда должна была получить пенальти в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Главный арбитр встречи Майк Дин отказался обратиться к системе ВАР, когда во втором тайме Николя Пепе упал в чужой штрафной после контакта с соперником.

— Думаю, это был явный фол. Настолько же явный, как и против «Челси». Я не знаю, сколько еще инструментов нам нужно? — цитирует тренера BBC.

Когда ты не забиваешь второй гол, игра всегда остается открытой. Я не могу вспомнить никаких ударов от соперника, пока они не сравняли счет. Мы полностью контролировали игру, но не могли забить второй гол.

Я очень расстроен результатом. Мы заслуживали большего, потому что наша игра соответствовала требуемому уровню. Однако мы не опускаем руки и будем стараться изо всех сил каждый раз, когда выходим на поле, как это было сегодня.