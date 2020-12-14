Артета: «Не знаю, что нужно сделать «Арсеналу», чтобы забить гол»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:1).

«Мы контролировали игру, но когда вы получаете красную карточку, все меняется. Я не знаю, что нам нужно сделать, чтобы забить гол.

Сейчас мы находимся в худшем положении. Когда у вас такой результат, вы должны выигрывать матчи, должны побеждать. Я ставлю нас в затруднительное положение, но мы можем попробовать победить в среду. Я ясно понимаю, что нам нужно улучшить, но не знаю, как забить», — приводит слова Артеты BBC Sport.