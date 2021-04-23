Артета назвал примерные сроки возвращения Обамеянга после малярии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал примерные сроки возвращения нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга после малярии.

«Мы с ним постоянно общаемся, вчера он впервые приехал на тренировочную базу. Пьер все еще под наблюдением врачей, возвращение займет определенное время. У него было много неприятностей, мы хотим дать ему все возможности для возвращения в оптимальной форме, потому что он нам нужен. Думаю, он успеет вернуться на поле до конца сезона», — приводит Sky Sports слова Обамеянга.

В сезоне-2020/21 Обамеянг провел 33 матча за «Арсенал», на его счету 14 голов и 2 результативных передачи. 15 апреля стало известно, что 31-летний габонец заразился малярией после того, как сыграл за национальную команду в матче квалификации Кубка Африканских наций.