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Артета назвал примерные сроки возвращения Обамеянга после малярии

11:14
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал примерные сроки возвращения нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга после малярии.

«Мы с ним постоянно общаемся, вчера он впервые приехал на тренировочную базу. Пьер все еще под наблюдением врачей, возвращение займет определенное время. У него было много неприятностей, мы хотим дать ему все возможности для возвращения в оптимальной форме, потому что он нам нужен. Думаю, он успеет вернуться на поле до конца сезона», — приводит Sky Sports слова Обамеянга.

В сезоне-2020/21 Обамеянг провел 33 матча за «Арсенал», на его счету 14 голов и 2 результативных передачи. 15 апреля стало известно, что 31-летний габонец заразился малярией после того, как сыграл за национальную команду в матче квалификации Кубка Африканских наций.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11670/12284258/pierre-emerick-aubameyang-arsenal-boss-mikel-arteta-confident-striker-will-return-this-season-after-malaria

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