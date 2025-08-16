Артета назвал этап карьеры Дьекереша в «Брайтоне» самым важным для игрока

Главный тренер «Арсенала» считает, что этап карьеры нападающего Виктора Дьекереша в «Брайтоне», где он практически не играл в первой команде, стал самым важным этапом в развитии игрока.

«Это, вероятно, была самая важная часть его карьеры. Когда ему пришлось принять другую роль, перестать играть и ценить другие вещи. Поэтому ему нужно было совершенствоваться и развиваться, и я думаю, что именно в этот момент он поднялся на новый уровень. Иногда это очень полезно в карьере в молодом возрасте.

Я думаю, опыт помогает, когда ты пожил в этой стране, познакомился с культурой, страстью, типом игры, требованиями, интенсивностью, судьями. Есть много вещей, которые полезно испытать раньше», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

27-летний шведский нападающий перешел в «Арсенал» в июле 2025 года. В составе «Брайтона» он был в 2018-2021 годах, его отдавали в аренду в «Ковентри», «Суони» и «Санкт-Паули». За основную команду «Брайтона» он в 8 матчах забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.