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Артета: «Нам срочно нужны положительные результаты»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Манчестер Сити» (1:4) в четвертьфинале Кубка английской лиги заявил, что команде срочно необходимо улучшать свои результаты.

«Я действительно сочувствую игрокам, и, конечно же, нашим болельщикам, потому что в каждой игре происходит что-то странное по разным причинам. Нам срочно нужны положительные результаты», — цитирует тренера BBC.

«Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ после 14 туров, на счету «канониров» 14 очков. Команда Артеты потерпела 8 поражений при 4 победах и 2 ничьих.

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