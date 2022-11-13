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Сегодня, 10:42

Артета надеется, что перерыв на ЧМ-2022 не навредит дальнейшей работе «Арсенала»

Алина Савинова
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о предстоящей паузе на чемпионат мира-2022.

«Я бы стал тренировать завтра, но, к сожалению, игроков здесь нет. Я желаю тем, кто едет на чемпионат мира, всего наилучшего, надеюсь, им это понравится, потому что нет ничего лучше, чем играть за свою страну.

Не знаю, скажется ли чемпионат мира негативно на команде, я буду надеяться на лучшее. Когда все вернутся, мы оценим, в каком состоянии находимся, и будем действовать дальше. Мы должны подумать о том, что делаем, и быть готовыми к тому, что произойдет после чемпионата мира", — цитирует Артету Reuters со ссылкой на интервью BBC.

В состав сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря, были включены вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл, защитник Бен Уайт и нападающий Букайо Сака.

Англичане сыграют в одной группе с командами США, Ирана и Уэльса.

Источник: https://www.reuters.com/lifestyle/sports/arteta-hopes-world-cup-break-will-not-disrupt-arsenals-season-2022-11-13/?rpc=401&

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Чемпионат мира по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
13
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
14
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
15
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 1 : 2
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 3 : 0
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 3 : 1
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 0
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 4 : 3
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 0 : 2
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 1 : 0
12.11 22:45
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13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
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Эрлин Бреут Холанн

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 18
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Харри Кейн

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Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

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 13 1 3
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Жоау Канселу

Манчестер Сити

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