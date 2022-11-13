Артета надеется, что перерыв на ЧМ-2022 не навредит дальнейшей работе «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о предстоящей паузе на чемпионат мира-2022.

«Я бы стал тренировать завтра, но, к сожалению, игроков здесь нет. Я желаю тем, кто едет на чемпионат мира, всего наилучшего, надеюсь, им это понравится, потому что нет ничего лучше, чем играть за свою страну.

Не знаю, скажется ли чемпионат мира негативно на команде, я буду надеяться на лучшее. Когда все вернутся, мы оценим, в каком состоянии находимся, и будем действовать дальше. Мы должны подумать о том, что делаем, и быть готовыми к тому, что произойдет после чемпионата мира", — цитирует Артету Reuters со ссылкой на интервью BBC.

В состав сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря, были включены вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл, защитник Бен Уайт и нападающий Букайо Сака.

Англичане сыграют в одной группе с командами США, Ирана и Уэльса.