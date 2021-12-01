Артета: «Мы должны уважать «Манчестер Юнайтед», но выйдем на поле с настроем на победу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 14-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Наша уверенность заключается в том, что мы готовимся к каждому матчу с целью победить. Мы должны уважать соперника, но выходить на поле с настроем, уверенностью и желанием выиграть», — приводит Football.London слова Артеты.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится завтра, 2 декабря. Начало встречи — в 23.15 (мск).