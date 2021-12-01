Артета: «Мы должны уважать «Манчестер Юнайтед», но выйдем на поле с настроем на победу»
Главный тренер «Арсенала» Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед»
15:24
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 14-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
«Наша уверенность заключается в том, что мы готовимся к каждому матчу с целью победить. Мы должны уважать соперника, но выходить на поле с настроем, уверенностью и желанием выиграть», — приводит Football.London слова Артеты.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится завтра, 2 декабря. Начало встречи — в 23.15 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.football.london/arsenal-fc/fixtures-results/mikel-arteta-arsenal-man-utd-22327769
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