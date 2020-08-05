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Артета купил собаку за 20 тысяч фунтов. Он опасается потенциальных злоумышленников

10:09
Микель Артета. Фото Instagram.
Микель Артета. Фото Instagram.
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета купил голландскую овчарку, чтобы защитить свой дом в Лондоне от потенциальных злоумышленников. Это покукпка обошлась испанцу в 20 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Артета последовал примеру других звезд АПЛ, которые в этом году также обзавелись специально обученными питомцами, чтобы обезопасить свои дома от возможного взлома. Ранее сторожевые собаки появились у Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Джека Грилиша.

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