Артета купил собаку за 20 тысяч фунтов. Он опасается потенциальных злоумышленников

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета купил голландскую овчарку, чтобы защитить свой дом в Лондоне от потенциальных злоумышленников. Это покукпка обошлась испанцу в 20 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Артета последовал примеру других звезд АПЛ, которые в этом году также обзавелись специально обученными питомцами, чтобы обезопасить свои дома от возможного взлома. Ранее сторожевые собаки появились у Маркуса Рэшфорда, Поля Погба и Джека Грилиша.