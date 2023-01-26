Артета, Эмери и Де Дзерби среди претендентов на приз лучшему тренеру января в АПЛ

АПЛ объявила имена претендентов на приз лучшему тренеру января.

На награду номинированы 5 специалистов: Микель Артета («Арсенал») — 3 матча за месяц, 2 победы, 1 ничья; Стив Купер («Ноттингем») — 2 победы, 2 ничьих; Роберто Де Дзерби («Брайтон») — 2 победы, 1 ничья; Унаи Эмери («Астон Вилла») — 3 победы, 1 ничья; Томас Франк («Брентфорд») — 2 победы, 1 ничья.

Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 30 января.

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 50 очков после 19 туров. На втором месте «Манчестер Сити» (45 очков), а замыкает тройку «Ньюкасл» (39 очков).