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Артета доволен футболом «Арсенала» в последних матчах

06:33

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после с матча с «Вест Бромвичем» в 17-м туре чемпионата Англии (4:0) отметил, что рад третьей победе кряду. Также он добавил, что судья сделал правильно, что разрешил проведение игры, несмотря на снегопад.

— Очень убедительная победа, победить в трех подряд матчах в период Рождества непросто, — цитирует BBC Артету. — Мы сыграли в хороший футбол. Действия Тирни при первом голе были потрясающими. «Арсенал» показал отличную атакующую игру сегодня. Это большая победа. Погода? Я думаю, что судья сделал правильный выбор, потому что погода улучшилась, а работники смогли очистить поле.

Вест Бромвич Альбион — Арсенал

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