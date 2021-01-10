Артета: «Арсенал» борется за каждый турнир, мы хотим продолжать выигрывать больше игр»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 1/32 финала Кубка Англии против «Ньюкасла» (2:0 доп. время).

«Смит-Роу провел очень впечатляющий матч, он хорош индивидуально, играет с большим риском. Он обладает талантом. У нас есть пять дней на подготовку к игре с «Кристал Пэлас», мы хотим продолжать выигрывать больше игр. Мы боремся за каждый турнир, поэтому матч против «Ньюкалса» был для нас большой игрой», — приводит слова Артеты BBC Sport.