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«Арсенал» занял 120 миллионов у Банка Англии из-за пандемии коронавируса

18:40
Стадион &quot;Арсенала&quot;. Фото ФК "Арсенал" Лондон
Стадион &quot;Арсенала&quot;. Фото ФК "Арсенал" Лондон
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«Арсенал» взял у Банка Англии краткосрочную ссуду в размере 120 миллионов фунтов стерлингов, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что клуб признан соответствующим критериям для механизма корпоративного финансирования на фоне пандемии коронавируса.

Заем позволит «Арсеналу» частично покрыть финансовые потери, вызванные пандемией коронавируса. Ссуда должна быть погашена в мае 2021 года.

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