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Сегодня, 22:44

«Арсенал» заинтересован в приобретении Азара

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в Англию.

По информации Foot Mercato, в 31-летнем футболисте заинтересован лондонский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» ведет переговоры о трансфере полузащитника.

Контракт Азара с «Реалом» действует до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне футболист провел 22 матча за мадридский клуб, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.

Источник: https://www.footmercato.net/a916077331214184990-arsenal-se-place-pour-eden-hazard
Эден Азар
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Реал
1
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 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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Челси – Лидс
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