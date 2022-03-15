«Арсенал» заинтересован в приобретении Азара

Полузащитник «Реала» Эден Азар может вернуться в Англию.

По информации Foot Mercato, в 31-летнем футболисте заинтересован лондонский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» ведет переговоры о трансфере полузащитника.

Контракт Азара с «Реалом» действует до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне футболист провел 22 матча за мадридский клуб, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.