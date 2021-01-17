«Арсенал» заинтересовался вратарем «Ньюкасла»

«Арсенал» хочет приобрести на позицию запасного вратаря Фредерика Вудмана, принадлежащего «Ньюкаслу» и выступающего на правах аренды за «Суонси», информирует Football.london.

Лондонцы ищут запасного голкипера вместо Алекса Рунарсона, который не убедил тренерский штаб в своей состоятельности. Transfermarkt оценивает Вудмана в 7 миллионов евро.

23-летний английский вратарь отыграл на ноль в 13 из 22 матчей сезона за «Суонси». Его отец является главным тренером вратарей в «Арсенале» U-23.