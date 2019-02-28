"Арсенал" забил 5 голов "Борнмуту"

"Арсенал" разгромил "Борнмут" в матче 28-го тура чемпионата Англии - 5:1. Команда Унаи Эмери по итогам игрового дня сохранит четвертое место в таблице, дающее право участия в Лиге чемпионов. Единственный мяч "Борнмута" стал 1000-м пропущенным лондонцами в истории премьер-лиги.

В другой встрече "Саутгемптон" взял верх над "Фулхэмом" (2:0) и покинул зону вылета.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

28-й тур

"Арсенал" - "Борнмут" - 5:1 (2:1)

Голы: Езил, 4 (1:0). Мхитарян, 27 (2:0). Муссе, 30 (2:1). Косьельни, 47 (3:1). Обамеянг, 59 (4:1). Ляказетт, 78 (5:1).

"Арсенал": Лено, Монреаль, Папастатопулос, Косьельни, Дженкинсон, Колашинац (Ивоби, 57), Езил, Мхитарян (Ляказетт, 64), Торрейра, Гендузи, Обамеянг (Суарес, 71).

"Борнмут": Боруц, Смит (Рико, 70), Клайн, Аке, Мефам, Гослинг, Сермен, Кинг, Айб (Дэниэлс, 56), Фрэйзер (Сарридж, 80), Муссе.

Предупреждения: Кинг, 32. Папастатопулос, 36. Торрейра, 69. Дэниэлс, 77.

Судья: Кавана.

27 февраля. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

"Саутгемптон" - "Фулхэм" - 2:0 (2:0)

Голы: Ромеу, 23 (1:0). Уорд-Проуз, 40 (2:0).

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Остин (Лонг, 64).

"Фулхэм": Рико, Нордтвейт, Одуа, Рим, Чемберс, Брайан, Макдональд (Сессеньон, 69), Кэрни (Вьетто, 69), Замбо, Бабел, Митрович.

Предупреждение: Макдональд, 62.

Судья: Тэйлор.

27 февраля. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".