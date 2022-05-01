«Арсенал» является фаворитом в борьбе за нападающего «Наполи» Осимхена

«Арсенал» является фаворитом в борьбе за Осимхена

«Арсенал» считается фаворитом в борьбе за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт нигерийского форварда с «Наполи» действует до лета 2025 года. Ранее появлялась информация, что лондонскому клубу придется заплатить за 23-летнего футболиста около 80 миллионов евро.

Также интерес к форварду в АПЛ приписывался «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

В этом сезоне Осимхен сыграл за итальянский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.