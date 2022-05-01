«Арсенал» является фаворитом в борьбе за нападающего «Наполи» Осимхена
«Арсенал» является фаворитом в борьбе за Осимхена
«Арсенал» считается фаворитом в борьбе за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Контракт нигерийского форварда с «Наполи» действует до лета 2025 года. Ранее появлялась информация, что лондонскому клубу придется заплатить за 23-летнего футболиста около 80 миллионов евро.
Также интерес к форварду в АПЛ приписывался «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».
В этом сезоне Осимхен сыграл за итальянский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
2
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|
3
|Челси
|34
|19
|9
|6
|68-29
|66
|
4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|
5
|Тоттенхэм
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|
6
|МЮ
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|
7
|Вест Хэм
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|
9
|Брайтон
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|
10
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
11
|Лестер
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|
13
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|
14
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|
15
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|
16
|Лидс
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|
17
|Бернли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|
18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|
19
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|
20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.04
|14:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|0 : 1
|30.04
|17:00
|
Астон Вилла – Норвич
|2 : 0
|30.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|0 : 3
|30.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|1 : 2
|30.04
|17:00
|
Уотфорд – Бернли
|1 : 2
|30.04
|19:30
|
Лидс – Ман. Сити
|0 : 4
|1.05
|16:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|3 : 1
|1.05
|16:00
|
Эвертон – Челси
|1 : 0
|1.05
|18:30
|
Вест Хэм – Арсенал
|1 : 2
|2.05
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|19
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|17
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|26
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|23
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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