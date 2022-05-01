Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:56

«Арсенал» является фаворитом в борьбе за нападающего «Наполи» Осимхена

«Арсенал» является фаворитом в борьбе за Осимхена
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Арсенал» считается фаворитом в борьбе за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт нигерийского форварда с «Наполи» действует до лета 2025 года. Ранее появлялась информация, что лондонскому клубу придется заплатить за 23-летнего футболиста около 80 миллионов евро.

Также интерес к форварду в АПЛ приписывался «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслу».

В этом сезоне Осимхен сыграл за итальянский клуб 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

Виктор Осимхен
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Наполи
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тайная полиция 10 лет следила за Катариной Витт: секс-символ фигурного катания подозревалась в шпионаже и доносах
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер «Эвертона» Пикфорд высказался о победе над «Челси»

Полузащитник «Лестера» Тилеманс хотел бы перейти в «Реал»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
5
 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 33 9 5 19 35-55 32
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 3 : 1
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 1 : 0
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 1 : 2
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 19
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 23 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости