«Арсенал» выкупит Мари у «Фламенго» за 10 миллионов фунтов

«Арсенал» выкупит защитника Пабло Мари у «Фламенго» за сумму около 10 миллионов фунтов, сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб хочет выкупить 26-летнего испанца, который присоединился к команде на правах аренды в январе 2020 года. Ранее сам футболист выразил желание остаться в «Арсенале» на постоянной основе.

26-летний испанец провел 2 матча в составе «канониров» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 4,3 миллиона фунтов.