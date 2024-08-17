«Арсенал» начал сезон в АПЛ с домашней победы над «Вулверхэмптоном»
«Арсенал» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 2:0.
Голы забили Кай Хаверц и Букайо Сака.
В следующем матче «канониры» сыграют в гостях с «Астон Виллой» 24 августа, а «Вулверхэмптон» днем позже примет «Челси».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
2
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|1
|
|
Джошуа Зиркзе
Манчестер Юнайтед
|1
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|1
|П
|
|
Алехандро Гарначо
Манчестер Юнайтед
|1
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кэлвин Басси
Фулхэм
|1
|0
|1
|
|
Уэс Бернс
Ипсвич
|1
|0
|1
|
|
Люк Вулфенден
Ипсвич
|1
|0
|1
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