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Сегодня, 18:52

«Арсенал» начал сезон в АПЛ с домашней победы над «Вулверхэмптоном»

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«Арсенал» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» в матче 1-го тура чемпионата Англии — 2:0.

Голы забили Кай Хаверц и Букайо Сака.

В следующем матче «канониры» сыграют в гостях с «Астон Виллой» 24 августа, а «Вулверхэмптон» днем позже примет «Челси».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Вулверхэмптон

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
0
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Полузащитника «Ноттингем Форест» унесли с поля на носилках в матче АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
2
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
3
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
5
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
7
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
15
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
17
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
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Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 1
Джошуа Зиркзе

Джошуа Зиркзе

Манчестер Юнайтед

 1
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 1
П
Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Манчестер Юнайтед

 1
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 1
И К Ж
Кэлвин Басси

Кэлвин Басси

Фулхэм

 1 0 1
Уэс Бернс

Уэс Бернс

Ипсвич

 1 0 1
Люк Вулфенден

Люк Вулфенден

Ипсвич

 1 0 1
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