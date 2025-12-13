«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Арсенал» и «Вулверхэмптон» сыграют в чемпионате Англии 13 декабря

«Арсенал» и «Вулверхэмптон» сыграют в 16-м туре чемпионата Англии в субботу, 13 декабря. Начало матча на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Арсенал» — «Вулверхэмптон» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции Английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 16-й тур.

13 декабря 2025, 23:00. Эмирейтс (Лондон)

После 15 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 33 очка и занимает первое место, у «Вулверхэмптона» 2 очка и последняя, 20-я строчка в турнирной таблице АПЛ.