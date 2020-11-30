«Арсенал» уступил «Вулверхэмптону» и остался на 14-м месте в АПЛ

«Арсенал» в матче 10-го тура чемпионата Англии уступил «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

На гол Габриэля гости ответил точными ударами Педру Нету и Даниэла Поденсе.

На пятой минуте встречи форвард «волков» Рауль Хименес столкнулся головами с защитником лондонцев Давидом Луизом. Нападающий потерял сознание, его доставили в больницу, где он пришел в себя.

После этого матча «Арсенал» с 13 очками расположился на 14-м месте в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 17 очками — на шестой строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Арсенал» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:2 (1:2)

Голы: Педру Нету, 27 (0:1). Габриэл Магальяйнс, 30 (1:1). Поденсе, 42 (1:2).

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз (Холдинг, 46), Бельерин, Тирни, Габриэл Магальяйнс, Джака (Ляказетт, 81), Себальос, Уиллок, Сака, Виллиан (Нелсон, 65), Обамеянг.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Марсал, Семеду, Жоау Моутинью, Дендонкер, Хименес (Силва, 15. Килман, 78), Траоре, Поденсе (Невеш, 70), Педру Нету.

Предупреждения: Боли, 47. Траоре, 54. Силва, 56. Бельерин, 69. Холдинг, 86. Коади, 89. Тирни, 90+2.

Судья: Оливер (Англия).

29 ноября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».