"Арсенал" вспоминает гол Аршавина в ворота "Барселоны". Видео

"Арсенал" в своем официальном Твиттере поделился видео гола Андрея Аршавина в ворота "Барселоны" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов 17 февраля 2011 года.

– Та ночь, когда Андрей Аршавин нанес удар по "Барселоне", – подписал ролик клуб.

В том матче Аршавин вышел на замену и на 83-й минуте забил в ворота "Барселоны" гол, который стал победным для "Арсенала" (2:1) на домашнем стадионе. Однако в следующей встрече испанский клуб одержал победу со счетом 3:1 и прошел в 1/4 Лиги чемпионов.

Канониры в рамках предсезонной подготовки сыграют с "Барселоной" 4 августа на "Камп Ноу" в Кубке Жоана Гампера.