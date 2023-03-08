«Арсенал» вряд ли подпишет нападающий «Наполи» Осимхена

«Арсенал» не подпишет нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает журналист Фабрицио Романо в своей колонке на Caughtoffside.

По информации источника, пока нет никакого подтверждения тому, что лондонский клуб купит летом 24-летнего футболиста. У «Арсенала» есть Габриэл Жезус, Эдди Нкетиа, Фоларин Балоган, и, кроме того, ценник на Осимхена будет очень высоким.

Романо отмечает, что у «Арсенала» есть другие приоритеты на это лето, включая нового полузащитника.

Осимхен в текущем сезоне сыграл за «Наполи» 26 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 4 результатвиные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Контракт форварда с клубом рассичиатн до лета 2025 года.