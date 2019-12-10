«Арсенал» впервые победил при Юнгберге и прервал 9-матчевую безвыигрышную серию

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура чемпионата Англии. Это первая победа «пушкарей» под руководством Фреди Юнгберга. До этого команда сыграла вничью с «Норвичем» (2:2) и уступила «Брайтону» (1:2).

Всего безвыигрышная серия «Арсенала» длилась 7 игр в чемпионате Англии и 9 — во всех турнирах. Предыдущий раз лондонцы побеждали 24 октября в матче Лиги Европы против «Гимарайнша» (3:2)

Юнгберг принял «Арсенал» после отставки Унаи Эмери.

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16-й тур

«Вест Хэм» — «Арсенал» — 1:3 (1:0)

Голы: Огбонна, 38 (1:0). Мартинелли, 60 (1:1). Пепе, 66 (1:2). Обамеянг, 69 (1:3).

«Вест Хэм»: Мартин, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл (Масуаку, 51), Бальбуэна, Нобл, Пабло Форнальс, Райс, Снодграсс (Холланд, 78), Антонио, Фелипе Андерсон (Алле, 70).

«Арсенал»: Лено, Папастатопулос, Чемберс, Тирни (Колашинац, 29), Езил, Джака (Гендузи, 86), Мэйтланд-Найлс, Торрейра, Обамеянг, Пепе (Нелсон, 88), Мартинелли.

Предупреждения: Снодграсс, 24. Крессуэлл, 49.

Судья: Дин.

9 декабря. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».