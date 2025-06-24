«Арсенал» включился в борьбу за Барколя
Форвард «ПСЖ» Брэдли Барколя может продолжить карьеру в Англии, сообщает L'Equipe.
По сведениям источника, на 22-летнего француза претендует «Арсенал». Также игроком интересуются «Бавария» и «Ливерпуль».
В сезоне-2024/25 Барколя провел 60 матчей во всех турнирах, забив 21 гол и сделав 20 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Новости