«Арсенал» видит в форварде «Гента» Дэвиде замену Обамеянгу

«Арсенал» интересуется нападающим «Гента» Джонатаном Дэвидом, сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство «канониров» видит в 20-летнем канадце замену 30-летнему нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть команду в ближайшее летнее трансферное окно. Как сообщает издание, «Арсенал» готов отдать за форварда 17,5 миллионов евро. В то же время, сам Дэвид хочет перейти в команду из чемпионата Франции или Германии.

В сезоне-2019/20 Дэвид забил 23 гола и 10 результативных передач в 39 матчах за «Гент» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость канадца в 20 миллионов евро.