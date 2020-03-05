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«Арсенал» видит в форварде «Гента» Дэвиде замену Обамеянгу

16:07

«Арсенал» интересуется нападающим «Гента» Джонатаном Дэвидом, сообщает Goal.com.

По информации источника, руководство «канониров» видит в 20-летнем канадце замену 30-летнему нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть команду в ближайшее летнее трансферное окно. Как сообщает издание, «Арсенал» готов отдать за форварда 17,5 миллионов евро. В то же время, сам Дэвид хочет перейти в команду из чемпионата Франции или Германии.

В сезоне-2019/20 Дэвид забил 23 гола и 10 результативных передач в 39 матчах за «Гент» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость канадца в 20 миллионов евро.

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