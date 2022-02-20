«Арсенал» входит в число претендентом на Морату

«Ювентус» намерен выкупить нападающего Альваро Морату у мадридского «Атлетико» по завершении текущего сезона. Однако «Арсенал» может перехватить 29-летнего форварда у туринцев, сообщает TMW.

«Канониры» будут готовы к подписанию испанца, если финишируют в первой четверке команд АПЛ.

В нынешнем сезоне Мората провел за «Ювентус» 33 матча во всех турнирах, забил 8 голов, сделал 6 ассистов.

Права на нападающего принадлежат «Атлетико». Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2022 года.