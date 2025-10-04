«Арсенал» всухую обыграл «Вест Хэм» и вышел на первое место в АПЛ

«Арсенал» дома обыграл «Вест Хэм» в матче 7-го тура АПЛ — 2:0.

У хозяев забили Деклан Райс и Букайо Сака. Полузащитник «канониров» Мартин Эдегор получил травму в первом тайме, вместо него на поле вышел Мартин Субименди.

«Арсенал» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ с 16 очками в 7 матчах. Вторым идет «Ливерпуль», у которого 15 очков в 6 играх. В субботу, 4 октября мерсисайдцы проведут матч против «Челси», который начнется в 19.30 (мск).

«Вест Хэм» занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в таблице премьер-лиги с 4 очками.

В следующем туре «Арсенал» сыграет на выезде с «Фулхэмом», а «Вест Хэм» примет на своем поле «Брентфорд».