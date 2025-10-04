Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:59

«Арсенал» всухую обыграл «Вест Хэм» и вышел на первое место в АПЛ

Фото Reuters

«Арсенал» дома обыграл «Вест Хэм» в матче 7-го тура АПЛ — 2:0.

У хозяев забили Деклан Райс и Букайо Сака. Полузащитник «канониров» Мартин Эдегор получил травму в первом тайме, вместо него на поле вышел Мартин Субименди.

«Арсенал» вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ с 16 очками в 7 матчах. Вторым идет «Ливерпуль», у которого 15 очков в 6 играх. В субботу, 4 октября мерсисайдцы проведут матч против «Челси», который начнется в 19.30 (мск).

«Вест Хэм» занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в таблице премьер-лиги с 4 очками.

В следующем туре «Арсенал» сыграет на выезде с «Фулхэмом», а «Вест Хэм» примет на своем поле «Брентфорд».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.
04 октября, 17:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Вест Хэм

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Читайте также
Число погибших участников восхождения на вулкан на Камчатке возросло до двух
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
Кому и когда нужно оплатить налог на недвижимость? Ответы на главные вопросы
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ValeraK

    Хрустальный Эдегор

    04.10.2025

  • resifi

    Красавцы!!!!

    04.10.2025

    • «Челси» — «Ливерпуль»: трансляция матча АПЛ онлайн

    «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» и поднялся в топ-10 таблицы АПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 7 5 1 1 14-3 16
    2
    		 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
    3
    		 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
    4
    		 Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14
    5
    		 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
    6
    		 Сандерленд 7 3 2 2 7-6 11
    7
    		 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
    8
    		 МЮ 7 3 1 3 9-11 10
    9
    		 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
    10
    		 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
    11
    		 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
    12
    		 Челси 6 2 2 2 11-8 8
    13
    		 Лидс 7 2 2 3 7-11 8
    14
    		 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
    15
    		 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
    16
    		 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
    17
    		 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
    18
    		 Вест Хэм 7 1 1 5 6-16 4
    19
    		 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
    20
    		 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Борнмут – Фулхэм
    		 3 : 1
    4.10 14:30
    Лидс – Тоттенхэм
    		 1 : 2
    4.10 17:00
    Арсенал – Вест Хэм
    		 2 : 0
    4.10 17:00
    МЮ – Сандерленд
    		 2 : 0
    4.10 19:30
    Челси – Ливерпуль
    		 - : -
    5.10 16:00
    Астон Вилла – Бернли
    		 - : -
    5.10 16:00
    Эвертон – Кр. Пэлас
    		 - : -
    5.10 16:00
    Ньюкасл – Нот. Форест
    		 - : -
    5.10 16:00
    Вулверхэмптон – Брайтон
    		 - : -
    5.10 18:30
    Брентфорд – Ман. Сити
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлин Холанн

    Эрлин Холанн

    Манчестер Сити

    		 8
    Антуан Семеньо

    Антуан Семеньо

    Борнмут

    		 6
    Джейдон Энтони

    Джейдон Энтони

    Бернли

    		 4
    П
    Джек Грилиш

    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Жереми Доку

    Жереми Доку

    Манчестер Сити

    		 3
    Жоао Педро

    Жоао Педро

    Челси

    		 3
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава

    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 5 1 1
    Тоте Гомеш

    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 6 1 1
    Тревор Чалоба

    Тревор Чалоба

    Челси

    		 6 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости