«Вест Бромвич» проиграл «Арсеналу» и вылетел из АПЛ

«Арсенал» обыграл «Вест Бромвич» (3:1) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии.

В составе хозяев отличились Эмиль Смит-Роу, Николя Пепе и Виллиан. Единственный гол у гостей забил Матеус Перейра.

«Арсенал» набрал 52 очка и на данный момент занимает девятое место. У «Вест Бромвича» 26 очков и 19-я позиция, клуб потерял шансы сохранить место в АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

35-й тур

«Арсенал» — «Вест Бромвич Альбион» — 3:1 (2:0)

Голы: Смит-Роу, 29 (1:0). Пепе, 35 (2:0). Перейра, 67 (2:1). Виллиан, 90 (3:1).

«Арсенал»: Лено, Чемберс, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Себальос (Партей, 77), Смит-Роу (Тирни, 63), Сака, Виллиан, Пепе, Мартинелли (Ляказетт, 60).

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс, Робинсон (Диангана, 68), Перейра, Диань (Робсон-Кану, 56).

Предупреждения: Робсон-Кану, 61. Себальос, 70. Галлахер, 76.

Судья: Бэнкес (Англия).

9 мая. Лондон. Стадион «Эмирейтс».