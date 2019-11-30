«Арсенал» ведет переговоры с Нуну Эшпириту Санту о работе главным тренером

Новым главным тренером «Арсенала» может стать Нуну Эшпириту Санту, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Сейчас он возглавляет «Вулверхэмптон».

По имеющейся информации, представители «канониров» ведут переговоры со специалистом через его агента Жорже Мендеша. Другой кандидат — Микель Артета, ассистент Хосепа Гвардьолы в «Манчестер Сити».

Ранее с поста главного тренера «Арсенала» был уволен Унаи Эмери. И.о. главного тренера был назначен Фредди Юнгберг.

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