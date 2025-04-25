«Арсенал» ведет переговоры о переходе Субименди из «Сосьедада»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди может продолжить карьеру в Англии, сообщает ESPN.
На 26-летнего испанца претендует «Арсенал». Лондонцы находятся на продвинутой стадии переговоров. Сумма отступных игрока составляет 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Субименди провел 43 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|
2
|Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|
3
|Ман. Сити
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|
4
|Нот. Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|
5
|Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|
6
|Челси
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|
7
|Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|
8
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|
9
|Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|
10
|Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|
13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|
14
|МЮ
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|
15
|Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|
16
|Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|
17
|Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|
18
|Ипсвич
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|
19
|Лестер
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|
20
|Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|22:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|2 : 1
|23.04
|22:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|2 : 2
|26.04
|14:30
|
Челси – Эвертон
|- : -
|26.04
|17:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|26.04
|17:00
|
Ньюкасл – Ипсвич
|- : -
|26.04
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|- : -
|26.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|27.04
|16:00
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|27.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|1.05
|21:30
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|15
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|19
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|32
|1
|2
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