«Арсенал» ведет переговоры о переходе Субименди из «Сосьедада»

Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди может продолжить карьеру в Англии, сообщает ESPN.

На 26-летнего испанца претендует «Арсенал». Лондонцы находятся на продвинутой стадии переговоров. Сумма отступных игрока составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Субименди провел 43 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.